Rüştü köyünde korunga ekimiyle 50 dekar suni mera kuruldu

Suni mera tesisi tamamlandı:

Bayburt'un Rüştü köyünde 50 dekarlık alanda korunga tohumu ekilerek yeni bir suni mera tesisi oluşturuldu. Çalışma ile bölgedeki hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik somut bir katkı sağlandı.

Proje ve finansman:

Uygulama, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında gerçekleştirildi. Projenin hedefi yem kaynaklarını geliştirmek ve mera alanlarının verimliliğini artırmaktır.

Yerel katılım ve sürdürülebilirlik:

Çalışmaya Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Rüştü köyü Muhtarı Muhammet Kurumahmut ile teknik personel katıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamalar, kentteki mera alanlarının korunması ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini gösteriyor.

RÜŞTÜ KÖYÜNDE SUNİ MERA TESİSİ OLUŞTURULDU