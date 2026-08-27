Güneyşehir'de şiddetli çarpışma: iki kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı

Kaza ve araçlarda yaşananlar:

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneyşehir Mahallesinde meydana gelen kazada, iddialara göre İhsan Toprak (34) yönetimindeki 50 ACR 650 plakalı otomobil ile Abdulkadir K. (23) idaresindeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil yol kenarına savrularak kullanılamaz hale geldi.

Kaza yerindeki müdahale ve bilanço:

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde otomobilde bulunan sürücü İhsan Toprak ile Lalihan Toprak (25) isimli yolcunun hayatını kaybettiği, otomobildeki diğer üç kişi ile hafif ticari araç sürücüsünün yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Soruşturma ve sonraki işlemler:

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik görgü tespitleri, delil toplama ve araç incelemeleri sürüyor.

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE YAPTIĞI İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN KENT MERKEZİNDEKİ ÇEŞİTLİ HASTANELERİ KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI. KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ İSE, OLAY YERİNDE TAMAMLANAN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU MORGA KALDIRILDI.