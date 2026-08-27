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Çayeli'de dalgalara kapılan 10 yaşındaki çocuk için arama ekipleri Artvin sahilinde

Rize Çayeli'de denize kapılan 10 yaşındaki Ali Kerem için arama çalışmaları, akıntı yönü dikkate alınarak Artvin kıyılarına genişletildi; ekipler Fındıklı-Arhavi hattında tarama yapıyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çayeli'de dalgalara kapılan 10 yaşındaki çocuk için arama ekipleri Artvin sahilinde

Olayın gelişimi:

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük Taşhane Mahallesinde piknik yapan ailenin yanında olduğu bildirilen Ali Kerem Ö. (10), ayaklarını denize soktuğu sırada dalgalara kapıldı. Kardeşinin yardımına koşan ağabeyi Ahmet Ertuğrul Ö. (16) de denize atladı ve iki kardeş kısa süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan müdahale sonucu denizden ağır yaralı olarak çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çayeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Arama çalışmalarının yönü ve genişletilmesi:

Kayıp olan Ali Kerem Ö.’nün bulunması için yürütülen aramalarda, ekipler deniz akıntısının yönünü değerlendirdi. Bu değerlendirme doğrultusunda AFAD ve HOPAK (Hopa Arama Kurtarma) ekipleri, arama faaliyetlerini komşu il olan Artvin kıyı şeridine taşıdı.

Ekipler, Fındıklı ile Arhavi arasındaki sahil hattında karadan dürbün ve çeşitli teknik ekipmanlarla tarama gerçekleştiriyor. Arama çalışmaları deniz, kıyı ve karada koordineli biçimde sürdürülürken yetkililer bölge halkından da yardımcı olacak bilgileri paylaşmalarını talep etti.

Çalışmaların seyri ve beklentiler:

Arama-kurtarma ekipleri, akıntı ve rüzgâr yönü göz önünde bulundurularak muhtemel sürüklenme alanlarını takip ediyor. Saha taramaları devam ederken yetkililer, çalışmalara ilişkin yeni bir gelişme olduğunda kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve arama faaliyetleri genişletilerek devam etmektedir.

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE DALGALARA KAPILARAK KAYBOLAN 10 YAŞINDAKİ ALİ KEREM Ö.’NÜN BULUNMASI...

RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE DALGALARA KAPILARAK KAYBOLAN 10 YAŞINDAKİ ALİ KEREM Ö.’NÜN BULUNMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN ARAMA ÇALIŞMALARI, DENİZ AKINTISININ YÖNÜ DİKKATE ALINARAK KOMŞU İL ARTVİN’İN SAHİL ŞERİDİNE GENİŞLETİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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