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Kütahya'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Kütahya polisi bir araçta bin 88 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirerek 4 kişiyi 'parada sahtecilik' suçundan gözaltına aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kütahya'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Olayın detayları:

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, piyasaya sahte para sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışması sonucu bir araçta sahte para ele geçirildi.

Operasyon ve bulgular:

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada bin 88 adet sahte 200 TL'lik banknot bulundu. Sahte banknotların toplam değeri 217 bin 600 TL olarak açıklandı.

Şüphelilere yönelik işlem:

Olayla bağlantılı olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'parada sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA &quot;PARADA SAHTECİLİK&quot; SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM...

OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA "PARADA SAHTECİLİK" SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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