Kütahya'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı

Olayın detayları:

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, piyasaya sahte para sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışması sonucu bir araçta sahte para ele geçirildi.

Operasyon ve bulgular:

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada bin 88 adet sahte 200 TL'lik banknot bulundu. Sahte banknotların toplam değeri 217 bin 600 TL olarak açıklandı.

Şüphelilere yönelik işlem:

Olayla bağlantılı olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'parada sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA "PARADA SAHTECİLİK" SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.