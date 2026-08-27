Kuşadası'nda evde bakım ekipleri ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kuşadası Belediyesi evde bakım birimi 2026'da da hizmette

Kuşadası Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi, 2026 yılında da kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek bakım hizmeti sunmaya devam ediyor. Kentte 'yardım melekleri' olarak anılan ekipler, hizmeti kesintisiz sürdürerek yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sunduğu hizmetler:

Evde Bakım Birimi, ikametgahı Kuşadası'nda olan hasta, engelli, yatağa bağımlı ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine kişisel bakım, kuaförlük ve ev temizliği hizmetleri sağlıyor. Bu kapsamlı yaklaşım, yalnızca temel bakım ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda ev ortamında sosyal destek ve yaşam kalitesinin korunmasına katkı sunuyor.

Başvuru ve saha çalışmaları:

Hizmetten yararlanmak isteyenler başvurularını 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı üzerinden yapabiliyor. Birim, son olarak Kadınlar Denizi, Hacıfeyzullah ve İkiçeşmelik mahallelerine ulaşarak ihtiyaç sahibi kişilere doğrudan bakım verdi. Vatandaşlar, hizmetin düzenli devam etmesinden memnun olduklarını belirterek Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a teşekkür etti.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN EVDE BAKIM BİRİMİ, 2026 YILINDA DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR.