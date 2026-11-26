Gaziantep'te karne töreni sonrası açılan cinayet davasında ilk duruşma görüldü

Gaziantep 14uncu Ara Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya maktul aile üyeleri, tanıklar, maktul avukatları, sanık ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada maktul yakınları, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

sanığın duruşmadaki savunması:

Sanık Halil A. duruşmada, olaydan iki ay önce iki öğrenci grubu arasında başlayan husumetten söz etti. Okul idaresinin araya girmesiyle disipline gönderildiklerini, barıştırılmalarına rağmen karşı tarafın kendilerine karşı kin beslemeye devam ettiğini anlattı. Olay günü arkadaşının doğum gününü kutlamak için pasta aldıklarını ve yanında taşıdığı bıçağın normalde pastayı kesmek için bağ evinde bulunduğunu belirtti.

Sanık, okula karnesini almaya gittiğini, tören sonrası dışarı çıkarken karşı gruptan takip edildiklerini ve parka gittiklerini söyledi. Parkta yaklaşık sekiz kişilik grubun kendilerine saldırdığını, başına ve vücuduna tekme ve tokat atıldığını ve bazı kişilerin elinde de bıçak gördüğünü ifade etti. Bu nedenle yanında taşıdığı bıçağı önce kendini korumak ve karşı tarafı korkutmak amacıyla çıkardığını anlattı.

Sanık, yaşananlar sırasında ne yaptığının farkında olmadığını ve bıçağın maktule nasıl isabet ettiğini bilmediğini belirterek, amacının maktulü öldürmek olmadığını, olaya pişman olduğunu ve tahliye ile beraat talep ettiğini söyledi. Savunmasında bıçağı olaydan sonra bir ağacın kenarına attığını ve daha sonra teslim olmaya karar verdiğini bildirdi.

mahkeme heyetinin kararları:

Mahkeme heyeti, olay günü parkta bulunan diğer tanıkların dinlenmesine karar verdi. Ayrıca okulda kamera kaydı olup olmadığının araştırılması için kayıtların istenmesine ve dosyadaki eksik hususların tamamlanmasına hükmetti. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

olayın seyrine ilişkin resmi bilgiler:

Olay, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. İddiaya göre Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencileri arasında karne dağıtım töreninin ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sanık Halil A. (18) tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan öğrenci Çağlar Gönülalan (16) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gönülalan, gece yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze işlemleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilerek Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi kırsal Başçeşme Mahallesi'nde defnedilmek üzere gönderildi. Olay sonrası kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı, emniyetteki işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Mahkeme, duruşma sürecinde tanık beyanları ve varsa görüntü kayıtlarının dosyaya alınmasının davanın seyrini etkileyeceğini belirtti ve sürecin tamamlanması için ek incelemeler yapılmasına karar verdi.

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