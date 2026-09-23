Karşıyaka 12 günde 40 milyonla sezona lisans engeli olmadan başladı

Karşıyaka'nın hızlı ödeme operasyonu:

Karşıyaka Basketbol, sezon öncesi transfer yasağı ve lisans engellerini kaldırmak için yoğun bir ödeme süreci gerçekleştirdi. Yönetim, başkan Yiğit Tusder liderliğinde yaklaşık 12 gün içinde toplam 40 milyon TL nakit çıkışı yaptı ve FIBA ile TBF dosyalarını kapatarak takımın sahaya çıkmasını sağladı.

FIBA dosyalarında atılan adımlar:

Yeşil-kırmızılılar FIBA kaynaklı dosyalara öncelik vererek, önemli dosyalar üzerinde anlaşma sağladı. Vernon Carey'nin orijinalde 1.466.377 dolar olan dosyası yapılan görüşmelerle 725.000 dolar'a indirildi; bunun 425.000 dolarlık bölümü oyuncuya ödendi. Ayrıca Errick McCollum ve Nemanja Gordic'e ait dosyaların önemli bölümleri kapatıldı ve bu dosyalar için kısa sürede toplamda yaklaşık 495.000 dolar ödeme gerçekleştirildi. Bu işlemlerle FIBA kaynaklı transfer yasağının sezon başında takımı etkilemesinin önüne geçildi.

TBF ile lisans engelinin aşılması:

FIBA dosyalarının kapatılmasının ardından yönetim, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndaki alacaklılarla görüşmelere başladı. Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Samet Geyik, Serkan Menteşe, Ege Özçelik ile antrenörler Ahmet Kandemir, Candost Volkan, Göktuğ Dilbazer, Milos Obrenovic ve Yağız Sertoğlu ile temasa geçildi. Yönetimin teklif ettiği nakit ve kısa vadeli çekten oluşan ödeme planını Samet Geyik dışında alacaklıların büyük bölümü kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından kulüp, sponsor katkısıyla sağlanan 14 milyon TL kaynağı devreye sokarak TBF'deki dosyaların ödemelerini nakit olarak gerçekleştirdi. Sonuçta yönetim, kadroya yeni katılan 9 oyuncu için lisans çıkarılmasının önündeki engeli kaldırdı.

Yönetim kurulu son 12 günde toplam 40 milyon TL ödeme yaptığını duyurdu. Kulüp şu anda mevcut takımın alacaklarına odaklanmış durumda; açıklamaya göre oyunculara cuma gününe kadar ödeme yapılması gerekiyor ve yönetim yeni kaynak yaratma çalışmalarını sürdürüyor.

Yiğit Tusder sosyal medya açıklamasında şunları yazdı: "FIBA tarafında 5 dosya ile başladığımız süreç az önce sıfırlandı. Çok yorulduk çok gerildik. Ama bu daha küçük bir engel. BAT’ta daha dosyalarımız var. Mevcut peşinat ödenip taksitlendirilen borçları da ödememiz lazım. Yarın TBF yasaklarını kapatacağız. Allaha şükür Samet Geyik dışında kimse indirime gitmedi ama olsun hepsine yeteriz şükür. Armayı, sancağı düşürmeden gideceğiz. Sponsorlar, kaynaklar, kombineler her şey çok kıymetli"

KARŞIYAKA YÖNETİMİ VE YEŞİL-KIRMIZILI TAKIM (ARŞİV)