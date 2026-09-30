Karslı öğrencilerden gıda israfına karşı farkındalık atağı

Kars'ta okullarda gıda israfına yönelik bilinçlendirme çalışması

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere yönelik bilgilendirici eğitimler düzenledi. Etkinliklerde amaç, çocukların günlük alışkanlıkları üzerinden sürdürülebilir tüketim bilinci oluşturmak ve gıda kaynaklarının önemini kavratmaktı.

Eğitimlerin içeriği ve vurgulanan noktalar:

Eğitimlerde öğrencilere, gıdanın üretiminden sofraya kadar geçen süreçte gösterilmesi gereken hassasiyet anlatıldı. Katılımcılara alışveriş öncesinde ihtiyaçların belirlenmesi, yalnızca tüketilecek miktarda gıda alınması, yemek hazırlığının planlanması ve gereğinden fazla yemek yapılmaması gibi pratik öneriler sunuldu. Ayrıca kalan gıdaların uygun şekilde değerlendirilmesi için örnek uygulamalar paylaşıldı.

Programda, ihtiyaçtan fazla tüketimin doğal kaynaklar üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi; su, toprak ve enerji kullanımının gereksiz artışının israfla doğrudan ilişkili olduğu bilgisi öğrencilere aktarıldı. Bu yaklaşımla küçük yaşlarda edinilen alışkanlıkların toplum genelinde uzun vadeli fark yaratacağı mesajı verildi.

Hedefler ve sürdürülebilir tüketim mesajı:

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların devam edeceğini belirterek hedeflerini şöyle özetledi: "Bugünün öğrencileri, yarının bilinçli tüketicileri". Bu anlayışla gerçekleştirilen eğitimlerin, gıdanın değerini bilen, israf etmeyen ve kaynakları bilinçli kullanan nesillerin yetişmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Etkinlikler, sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp öğrencilere günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri somut davranış değişiklikleri önerildiği pratik oturumlar şeklinde yürütüldü. Müdürlüğün benzer farkındalık faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

KARS’TA ÖĞRENCİLER GIDA İSRAFINA KARŞI BİLİNÇLENDİRİLDİ(KARS-İHA)