Kars'ta adli yıl açılışı: adaletin merkezine insanı koyuyoruz

Tören detayları:

Kars Adliyesi'nde düzenlenen törenle 2026-2027 adli yılı resmi olarak başladı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Törene Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kars Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrah Turan, Kars İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Akif Akar, Kars Barosu Başkanı Av. Necat Yağcı, hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Başsavcının öncelikleri:

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, yeni adli yıla başlarken adalet hizmetlerinin hızlı, etkin, tarafsız ve insan onuruna yakışır şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Çepni, yargı hizmetlerinde insan unsurunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak dosyaların arkasındaki hayatları hatırlattı. Her dosyanın arkasında bir hayat hikayesi var. Bu anlayışın, adalete güvenin tesis edilmesinde temel olduğunu belirtti ve yargı mensuplarına ile adliye personeline başarılar diledi.

Ağır ceza mahkemelerindeki yük azalması:

Kars Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrah Turan, geçen adli yıla ilişkin verileri paylaştı. Turan, 1 Eylül 2025 itibarıyla ağır ceza mahkemelerinde bin 150 derdest dosya bulunduğunu, yıl içinde gelen dosyalarla toplam dosya sayısının bin 764'e ulaştığını aktardı. Adli yıl içinde bin 229 dosya karara bağlanmış ve yeni adli yıla girilirken derdest dosya sayısı 535'e gerileyerek dosya yükünün yaklaşık yüzde 53 oranında azaltıldığı bildirildi.

İdari yargı ve savunma vurgusu:

Kars İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Akif Akar, hukuk devleti ilkesinin korunmasının toplum huzuru ve devletin güvenliği için elzem olduğunu ifade etti. Akar, idarenin hukuka bağlılığının idari yargının sunduğu önemli güvencelerden biri olduğunu ve verilen kararların gelecekteki idari uygulamalara yön verdiğini belirtti. Kars Barosu Başkanı Av. Necat Yağcı ise savunma makamının etkinliğinin adil yargılanmanın temel unsuru olduğunu vurguladı. Yağcı, ekonomik sorunlar, mesleki haklar ve genç avukatların yaşadığı sıkıntıların yeni adli yılda ele alınacağını ve baro olarak hak arama özgürlüğünün güçlendirilmesi yönünde çalışacaklarını söyledi.

Kapanış ve beklentiler:

Törende genel olarak yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, savunmanın etkinliği ve vatandaşların adalete güveninin güçlendirilmesi konuları ön plana çıktı. Yetkililer, makul sürede yargılanma hedefinin ve insan merkezli adalet anlayışının yeni adli yılda takip edileceğini belirterek 2026-2027 adli yılının Kars ve ülke için hayırlı olmasını dilediler.

BAŞSAVCI ÇEPNİ: “ADALETİN OLMADIĞI YERDE GÜVEN VE TOPLUMSAL HUZUR ZARAR GÖRÜR”(KARS-İHA)