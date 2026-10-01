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Bolu'da başına duba geçirip traktör süren kişi caddede ilgi odağı oldu

Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde başına duba geçirip traktör süren kişinin trafikteki görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bolu'da başına duba geçirip traktör süren kişi caddede ilgi odağı oldu

Bolu trafiğinde sıra dışı görüntü

Bolu'nun Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyreden bir traktör sürücüsünün, başına trafik dubası geçirerek yoluna devam etmesi çevrede şaşkınlığa neden oldu. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi.

olayın ayrıntıları:

Görüntülerde traktörün caddede ilerlediği sırada sürücünün başında duba olduğu net şekilde görülüyor. Sürücünün bu davranışı, yoldaki diğer araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve kısa süreli şaşkınlık yarattı.

görüntülerin yansıması:

Kaydedilen videoda, olay anı ve sürücünün başındaki duba açık biçimde görülüyor; görüntü, olaya tanık olan bir diğer sürücü tarafından cep telefonu ile alınmış durumda. Kayıt, trafikte oluşan bu sıra dışı anı belgeleyerek sosyal çevrede dikkat çekti.

BOLU’DA BAŞINA TRAFİK DUBASI GEÇİREN TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ, TRAFİKTE İLERLERKEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE...

BOLU’DA BAŞINA TRAFİK DUBASI GEÇİREN TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ, TRAFİKTE İLERLERKEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE NEDEN OLDU. SÜRÜCÜNÜN BAŞINDA DUBA İLE TRAKTÖR KULLANDIĞI ANLAR, BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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