Kartal'da izinli çıktığı öğrenilen Sezai Acar'ın ölümü araştırılıyor

Kartal'da otluk alanda bulunan cesetle ilgili soruşturma sürüyor

İstanbul Kartal'da otluk bir alanda bulunan cesedin, cezaevinden izinli çıkan ve 26 gündür kayıp olan Sezai Acar (39) olduğu belirlendi. Olay, bölgedeki bir vatandaşın çevreden gelen yoğun koku üzerine durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

buluntu ve kimlik tespiti:

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri otluk alanda bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, tahliyesine 7 ay kala cezaevinden izinle dışarı çıkan ve izin sonrası 31 Temmuz günü ortadan kaybolan Sezai Acar'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adli tıp incelemelerinin ardından cenazenin memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesi Çiftlikköy'e gönderilerek defnedileceği açıklandı.

aile tepkisi ve beklentileri:

Oğlunun ölüm haberini alan baba Muharrem Acar, olayın aydınlatılmasını talep etti. Baba Acar, kaybolma sürecine ilişkin başvuruların yapıldığını belirterek, "Ayın 31'inde kayboldu. 26 gün kayıp kaldı ama biz ilk kaybolduğunu, eve gelmediğinin 2. günü Kocaeli Gebze Mutlukent Karakolu'na başvurduk" dedi.

Baba Acar, Kartal Emniyeti ve nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmeyi anlatarak, "Dün 22.15 civarlarında hanıma telefon geldi. Telefon gelişiyle Kartal nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan haber geldi. 'Kaybınız bulunmuştur, emanetiniz, başınız sağ olsun' dediler" ifadelerini kullandı.

Oğlunun üzerinde darp izine rastlanmadığını söyleyen baba, kişisel eşyalarının (ev anahtarı, bankamatikleri, cüzdanı, telefonu) üzerinde olduğunu, herhangi bir husumeti bulunmadığını öne sürdü. Baba Acar, "Çocuğumun ne şekilde öldüğü veya öldürüldüğü, bunun gayrimeşru olup olmamasını, bulunmasını istiyorum" diyerek yetkililerden konuya açıklık getirmesini talep etti.

Olayla ilgili polis ve savcılık ekiplerinin yürüttüğü incelemeler devam ediyor; otopsi sonuçları ve adli rapor, soruşturmanın yönünü belirleyecek.

BABA MUHARREM ACAR