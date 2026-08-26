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Nişantaşı'nda kökünden kopan çınar iki aracın üzerine devrildi

Teşvikiye Caddesi'nde saat 14:30'da kökünden kopan çınar ağacı, biri ticari taksi olmak üzere iki aracın üzerine düştü; ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nişantaşı'nda kökünden kopan çınar iki aracın üzerine devrildi

Olayın gelişimi:

Olay, saat 14:30 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda bulunan Teşvikiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden koparak yola doğru devrildi.

O esnada ağaç, biri ticari taksi olmak üzere iki aracın üzerine düştü. Taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kıl payı kurtuldu.

Müdahale ve güvenlik:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, ağacın devrilme nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü bildirdi ve bölgedeki kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Nişantaşı’nda çınar ağacı iki aracın üzerine devrildi

Nişantaşı’nda çınar ağacı iki aracın üzerine devrildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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