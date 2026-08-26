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Trakya'da bereket yılı: Ebubekir Gizligider ayçiçeği hasadında üreticilerle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne Keşan Mecidiye'deki ayçiçeği hasadında 2026'yı 'bereket yılı' ilan etti, üreticilere destek verdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Trakya'da bereket yılı: Ebubekir Gizligider ayçiçeği hasadında üreticilerle bir araya geldi

Hasatta gözlemlenen tablo:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye köyünde gerçekleştirilen ayçiçeği hasadına biçerdöver ile katıldı. Hasat sonrası yaptığı değerlendirmede bu yıl tarım sezonunun genelinde olumlu seyreden iklim ve toprak koşullarının üretime yansıdığını belirtti. Gizligider, 'Bu yıl gerçekten bereket senesi' ifadesini kullanarak verim artışının altını çizdi.

Bölgenin üretim potansiyeli:

Gizligider, Trakya'nın ve özellikle Edirne'nin Türkiye tarımında ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğuna dikkat çekti. Bölgenin farklı ürün gruplarını yetiştirmeye elverişli olduğunu vurgulayarak Trakya topraklarını adeta bir 'laboratuvar niteliği' taşıyan üretim alanı olarak nitelendirdi. Yağış düzeni, güneşlenme oranı ve toprak yapısındaki olumlu faktörlerin bu yılki yüksek verimde etkili olduğunu söyledi.

Mesaj ve katılımcılar:

Gizligider, bu yılki bereketin üreticinin gelirine de yansımasını umduklarını belirtti ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile devamlılığının önemine vurgu yaptı. Kamu yöneticilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve üretimi sahiplenen herkese teşekkür ederek sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Hasada; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ve çok sayıda üretici katıldı.

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI EBUBEKİR GİZLİGİDER EDİRNE’DE AYÇİÇEĞİ HASADINA KATILDI

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI EBUBEKİR GİZLİGİDER EDİRNE’DE AYÇİÇEĞİ HASADINA KATILDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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