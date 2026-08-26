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Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde 01.39'da kontrolden çıkan turizm otobüsünün çarpmasıyla tarihi büfe zarar gördü; araçta yolcu yok, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:58

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

Erzurum’un Cumhuriyet Caddesi’nde yıllardır hizmet veren tarihi bir büfe, gece saatlerinde meydana gelen kazada hasar aldı. Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saat 01.39 sıralarında gerçekleşti. Bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak caddedeki büfeye çarptı.

kaza anı ve güvenlik kameraları:

Olay anı, yakındaki güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde aracın kontrolden çıkışı ve çarpma anı görülebiliyor. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin kesin bir belirleme yapmadı. Olayın kayıt altına alınması, kazanın mekanik arıza mı yoksa başka bir faktör mü olduğunu değerlendirecek çalışmalara kaynak oluşturacak.

hasar durumu ve can güvenliği:

Kaza sırasında otobüste yolcu bulunmadığı ve büfenin kapalı olduğu açıklandı. Meydana gelen çarpma sonucu büfede maddi hasar oluştu; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Büfenin tarihi kimliği ve uzun yıllardır bölge halkına hizmet vermesi, hasarın tam boyutunun ve onarım gereğinin önemini artırıyor.

Olayla ilgili görüntüler, restoranın korunması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirebilir. Yetkili kurumların yasal ve teknik değerlendirmeleri sonrası büfenin onarım süreci ve olası güvenlik önlemleri netleşecek.

ERZURUM’UN CUMHURİYET CADDESİ’NDE UZUN YILLARDIR HİZMET VEREN TARİHİ BÜFE, GECE SAATLERİNDE...

ERZURUM’UN CUMHURİYET CADDESİ’NDE UZUN YILLARDIR HİZMET VEREN TARİHİ BÜFE, GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA HASAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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