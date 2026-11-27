Kasımda kasımpatıya artan ilgi

Sosyal medya akımları ve paylaşılan özlü sözlerle birlikte sonbaharın gözde çiçeği kasımpatı, kasım ayında çiçek tezgahlarında yoğun ilgi gördü. Çiçekçi Emre İnfal müşterilerde belirgin bir artış olduğunu belirterek, "Tezgahlarımıza tabii ki güzel yansıdı. Kasımda kasımpatı biraz daha sosyal medyada falan gündem olduğu için insanların daha çok ilgisini çekiyor ve birçok kişi sevdiğine kasımpatı yaptırıyor. Ondan dolayı tezgahlarımızda kasım ayında tabii ki bir yoğunluk var özellikle buketlerde. Çoğunlukla, buket tercih ediliyor" dedi.

Sosyal medyanın rolü:

İnfal, sosyal medyanın kasımpatıyı öne çıkardığını, özellikle genç müşterilerin akımları takip ettiğini söyledi. Dükkanlarına gelen yaş ortalamasının 18–25 olduğunu, 30–35 üzerinde müşterilerin ise daha çok saksı çiçeği tercih ettiğini aktardı. Sosyal medyada sıkça paylaşılan "Seven sevdiğine kasımpatı alsın" gibi içeriklerin, buket satışlarını ve hediyeleşme eğilimini artırdığı ifade edildi.

Nasıl muhafaza edilir, ne kadar yaşar:

Kasımpatının papatyanın bir cinsi olduğunu, fakat papatyaya göre daha büyük ve hacimli bir çiçek olduğunu söyleyen İnfal, kesme çiçeklerin buketlerde en fazla on gün kadar yaşayabildiğini vurguladı. Buna karşılık saksı bitkilerinin soğuklar gelmeden önce yaklaşık 2–3 ay dayanabildiğini belirterek, "Saksı kasımpatılar iki-üç ay yaşayabilir" ifadesini kullandı.

Satın alan vatandaşlar ise sosyal medyada popülerleşen sözleri buketlerin üzerine not olarak yazdırıp armağan ettiklerini; bu pratiğin kasımpatının kasım ayındaki popülaritesini güçlendirdiğini aktardı.

Sonbaharın gözdesi ‘kasımpatı'