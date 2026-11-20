Ryabkov: yarı üyelik arayışı Rusya için kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kiev için NATO modeline dayanan güvenlik garantileri önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ryabkov, NATO’ya tam üyelik dışında "yarı üyelik" ya da "yenilikçi" formüller aramanın bile Moskova nezdinde kabul edilemez olduğunu vurguladı.

kiev için yarı üyelik reddi:

Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiev için NATO’ya yarı üyelik formülü bulmak ve bu alanda bir tür 'yenilikçi' çözüm aramak bile bizim için kabul edilemez bir seçenektir" ifadelerini kullandı. Rus yetkili, güvenlik garantilerinin tartışılmasının ön koşulunun Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması gerektiği yönündeki talebin geri alınamaz olduğunun kabul edilmesi olduğunu belirtti.

avrupa üçlüsü ve moskova daveti:

Ryabkov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti sırasında gündeme gelen Avrupa Üçlüsü (E3) temsilcilerini Moskova'ya davet etme kararına değindi. İngiltere, Almanya ve Fransa temsilcilerinin Moskova ziyareti üzerinde çalışıldığını söyleyen Ryabkov, bunun şu anda "değerlendirilen ve üzerinde çalışılan acil konulardan biri" olduğunu aktardı.

ab ve nato arasındaki paralellik:

Rus yetkili, Avrupa Birliği'nin uluslararası sahnedeki tutumunu da eleştirdi. Ryabkov, AB'nin giderek daha saldırgan bir rol benimsediğini, belirgin Rus karşıtı eğilim ve savunma-güvenlik alanında bağımsızlık iddiasıyla birlikte bazı üye ülkelerin silahlanma sürecini işaret ederek, "NATO ile AB arasında önemli bir fark görmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ryabkov, bu çerçevede Moskova'nın güvenliğini sağlamak amacıyla somut temele dayalı çözümler aradığını belirtti ve güvenlik garantilerinin tartışılmasının, belirtilen ön koşul karşılandığında mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SERGEY RYABKOV, "KİEV İÇİN NATO'YA YARI ÜYELİK FORMÜLÜ BULMAK VE BU ALANDA BİR TÜR 'YENİLİKÇİ' ÇÖZÜM ARAMAK BİLE BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ BİR SEÇENEKTİR" DEDİ.