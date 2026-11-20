ziyaretin amacı ve buluşmanın içeriği:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, bir dizi ziyaret ve program kapsamında geldiği Karabükte AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Görüşmede öncelikli olarak çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, özellikle Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışma yaşamının güçlendirilmesi, üretimin ve istihdamın artırılmasına yönelik politika ve uygulamalar değerlendirildi. Ziyaret, bölgesel istihdam dinamikleri ile yerel teşkilatın sahadaki ihtiyaçlarının karşılıklı olarak paylaşılmasına olanak sağladı.

teşkilatın gündemi ve katılımcılar:

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kentte yürütülen teşkilat çalışmaları ve Karabük’ün öncelikli gündem maddeleri hakkında Bakan Yardımcısı Aydın’a bilgi verdi. Görüşmede, yerel projeler ile işveren ve çalışan ilişkilerinin geliştirilmesine dair değerlendirmeler öne çıktı.

Ziyarete ayrıca AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, il kadın ve gençlik kolları başkanları ile il yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Katılımcılar, istihdam artırıcı tedbirler ve sosyal güvenlik uygulamalarının yerel etkilerini tartıştı.

Toplantı, merkezi düzeyde yürütülen reform çabalarının yerel uygulamalarla nasıl eşleştirilebileceğine dair somut meselelerin gündeme gelmesiyle tamamlandı. Ziyaretin, Karabük'teki teşkilat ilişkilerini güçlendirmesi ve yerel istihdam politikalarına yönelik ortak adımların atılmasına zemin hazırlaması hedefleniyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI AHMET AYDIN, AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANLIĞINDA PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ.