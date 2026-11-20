Monterrey'de pistten çıkan küçük uçak otoyola girdi

Nuevo Leon eyaletindeki Monterrey Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapmak üzere olan Piper Malibu 46 tipi küçük uçakta kalkış sırasında teknik bir arıza meydana geldi. Kalkış yapamayan uçak pistten çıkarak havalimanının yanından geçen ve yoğun trafiğe sahip olan Monterrey-Nuevo Laredo otoyoluna daldı.

Otoyolda bir süre sürüklenen uçak, yol kenarındaki çim alana çıkıp durduktan sonra alev aldı. Uçakta bulunan altı kişi kazadan yara almadan kurtuldu ve olayda ölü ya da ciddi yaralanma bildirilmedi.

Kaza anı ve görgü kayıtları:

Trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde (18 Kasım tarihli) uçağın havalimanı çitlerini aştığı ve otoyolda sürüklendiği görülüyor. Görüntülerde, şans eseri uçağın hiçbir araca çarpmadığı ve yol kullanıcıları için daha büyük bir felaketin önlendiği dikkat çekiyor.

Soruşturma ve havaalanı işlemleri:

Kazanın ardından pist geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, uçağın kalkış sırasında güç kaybı yaşadığını ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi. Meksika basını, uçağın başkent Estado de Mexico eyaletine bağlı Atizapan kentine gitmek üzere havalandığını aktardı.

Yetkililerin başlatılan soruşturmada, teknik arıza nedenini, uçuş öncesi bakım kayıtlarını ve mürettebatın işlemlerini incelemesi bekleniyor. Olay, sivil havacılık güvenliği ve havaalanı çevresindeki karayolu trafiğinin kesişim noktalarındaki risklerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

MEKSİKA’DA KALKIŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKAN KÜÇÜK UÇAK OTOYOLA DALDI. OTOYOLDA SÜRÜKLENEREK YOL KENARINDAKİ ÇİMLERDE DURABİLEN UÇAKTA YANGIN ÇIKTI.