restorasyon ve kazı çalışmaları:

Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi Ayanikola Adasında restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) birimi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteğiyle yürütüldü.

Müze denetiminde gerçekleştirilen kontrollü kazı çalışmalarında adadaki mevcut taş duvarlar onarıldı; yıkılan bölümler ise aslına uygun yöntemlerle yeniden inşa edildi. Yapılan müdahalelerde yapının özgün dokusunu korumaya özen gösterildi.

ziyaretçi erişimi ve çevre düzenlemesi:

Ziyaretçilerin alan içinde rahat ve güvenli biçimde dolaşabilmesi için ahşap basamaklar ve yeni yürüyüş alanları oluşturuldu. Kara tarafında konumlanan ahşap terasın inşaatı da tamamlanarak ada ile kara arasındaki erişim ve izleme imkânları güçlendirildi.

Bu düzenlemelerle Ayanikola Adasının tarihi ve kültürel dokusunun korunması, ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması ve çevresinin daha düzenli hale getirilmesi hedeflendi; uygulamalar müze gözetimi altında sürdürüldü.

AYANİKOLA ADASI