Kask görüntüleri tedirgin etti: trafikte motokuryeye 'seni gebertirim' diyerek saldırı

Kuryeye saldırı kask kamerasında görüntülendi:

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde trafikte çıkan tartışma anbean kask kamerasına yansıdı. Olayda üç tekerlekli motosiklet sürücüsü, motokuryenin üzerine yürüyerek önce sözlü tehditte bulundu sonra fiziksel saldırıda bulundu.

Olayın gelişimi:

Motokuryenin hareket hâlindeyken araya kontrolsüz şekilde giren plakasız üç tekerlekli motosiklet nedeniyle kısa süreli bir tartışma başladı. Sürücü, motokuryeye "seni gebertirim" diyerek saldırdı; saldırı sırasında kurye yumruk ve kafa darbelerine maruz kaldı ve motosikleti yere düştü.

Kurye açıklaması ve polis başvurusu:

Olay sonrası motokurye sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak yaşananları anlattı. Kurye, "Siparişe giderken plakasız üç tekerlekli motor kontrolsüz bir şekilde aradan çıktı ve az kalsın bana çarpıyordu. Durup korna çaldım, bunun üzerine üzerime yürüyüp saldırdı ve motosikletimi yere düşürdü. Ben yine de karşılık vermedim. Korktuğum için değil; ehliyetimi kaybetmemek, işimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim. Polise verdim ve gereken şeyler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde saldırganın öfkesinin anlık ve fiziksel müdahalenin hızlı olduğu, kuryenin ise provokasyona karşılık vermemeyi tercih ettiği görülüyor. Kurye, ehliyet ve gelir kaybı endişesiyle hareket ettiğini vurguladı ve yetkililerden işlem beklediğini belirtti.

KOCAELİ’DE TRAFİKTE ÇIKAN TARTIŞMADA BİR SÜRÜCÜ, “SENİ VAR YA GEBERTİRİM” DİYEREK ÜZERİNE YÜRÜDÜĞÜ MOTOKURYEYİ YUMRUK VE KAFA DARBELERİYLE DARP ETTİ. YAŞANANLAR MOTOKURYENİN KASK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.