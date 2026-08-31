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Kaskı hayatını kurtardı: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralanmaktan korundu

Yenidoğan'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki sürücünün kaskı ağır yaralanma ve ölümü önledi; genç tedaviye alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaskı hayatını kurtardı: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralanmaktan korundu

kaza ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, M.C.Ş.(17) idaresindeki motosikletle gerçekleşen çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

kaskın rolü ve sağlık durumu:

Kaza yerinde yapılan ilk tespitlerde, sürücünün kafasındaki kaskın olası daha ağır yaralanmaları ve ölüm riskini önlediği değerlendirildi. Yaralanan M.C.Ş.(17), olay yerine gelen ambulansla alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerindeki bulgular ve tanık beyanları doğrultusunda çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

SAMSUN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYÜ, KAFASINDAKİ...

SAMSUN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYÜ, KAFASINDAKİ KASKI ÖLÜMDEN KURTARDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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