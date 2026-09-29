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Kastamonu'da araçta saklanan sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Kastamonu jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve bir aroma kiti ele geçirdi; şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu'da araçta saklanan sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Operasyonun detayları

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araca operasyon düzenledi. Yapılan aramada 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve bir alkol aroma kiti ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler

Operasyon sırasında tespit edilen tüm maddelere jandarma tarafından el konuldu ve miktarlar kayda geçirildi.

soruşturma ve adli işlem

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA SAHTE İÇKİ VE ETİL ALKOL...

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA SAHTE İÇKİ VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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