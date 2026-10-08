Kastamonu'dan teknolojiye iki adım: ISIF'26'da gümüş ve bronz madalya

fuarda sergilenen çalışmalar:

30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ISIF'26 - 11. Uluslararası Buluş Fuarı, üniversiteler, araştırmacılar, buluşçular, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuar, farklı alanlarda geliştirilen buluş ve teknoloji odaklı çözümlerin tanıtıldığı bir platform oldu.

gümüş madalya alan çalışma:

Kastamonu Üniversitesi adına sergilenen ve "Trafikte Duyma Engelli Kişileri Fark Etmek İçin Gömülü Bir Sistem Tasarımı" başlıklı buluş, Prof. Dr. Kemal Akyol, Prof. Dr. Abdulkadir Karacı ve Muhammed Emin Tiftikçi tarafından geliştirildi. Jüri, trafikte işitme engelli bireylerin fark edilmesine yönelik teknoloji temelli bu çözümü ödüle değer bularak çalışmaya gümüş madalya verdi.

bronz madalya alan çalışma:

Fuarda ayrıca Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney tarafından geliştirilen "Etanol Bazlı Bitkisel İçerikli El Dezenfektanı" başlıklı çalışma sergilendi. Bu çalışma, bitkisel içeriklerin el dezenfektanı üretiminde değerlendirilmesine yönelik geliştirilen yaklaşımıyla jüri tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi.

üniversitenin değerlendirmesi:

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen sonuçların üniversitenin araştırma ve teknoloji alanındaki çalışmalar açısından değer taşıdığını belirtti. Rektör Topal, üniversitelerin bilimsel bilgi üretmenin ötesinde bu bilgi birikimini toplumsal ihtiyaçlara yönelik çözümlere dönüştürmesinin önemine vurgu yaptı.

Topal ayrıca, özgün çalışmalara destek verilmesi ve fikri ile sınai mülkiyet süreçlerinin geliştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, iki madalyanın araştırmacıların farklı alanlardaki emeklerinin bir sonucu olduğunu söyledi ve ulusal ile uluslararası platformlarda üniversiteyi temsil eden araştırmacıları tebrik etti.

ISIF'26'da kazanılan ödüller, Kastamonu Üniversitesi'nin araştırma çıktılarının pratik çözümlere dönüşmesi ve bunların uluslararası bir sahnede görünürlük kazanması açısından önem taşıyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, 30 EYLÜL–4 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ŞANLIURFA’DA TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜRKPATENT ISIF’26–11. ULUSLARARASI BULUŞ FUARI’NDA BİR GÜMÜŞ VE BİR BRONZ MADALYA KAZANDI.