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Kastelec tünelinde Natasa Pirc Musar'ın kaza görüntüleri yayımlandı

31 Temmuz'daki Kastelec tüneli kazasının güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı; minibüsün öndeki araca çarpma anı ve araçtaki kişiler medyanın gündeminde.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastelec tünelinde Natasa Pirc Musar'ın kaza görüntüleri yayımlandı

görüntülerin içeriği:

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile birlikte olduğu resmi minibüsün 31 Temmuz'da Kastelec Tüneli'nde geçirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna sunuldu. Görüntülerde, minibüsün konvoyun başında ilerleyen resmi araca çarptığı an net biçimde izlenebiliyor.

Kazada Cumhurbaşkanı Pirc Musar'ın köprücük kemiğinin kırıldığı bildirilmişti; yayımlanan görüntüler olayın dinamğini ve çarpışma anının seyrini gözler önüne seriyor. Kameralar, aracın konumunu ve çarpışma anındaki hareketlerini kaydetmiş durumda.

yolculardaki isimler ve tartışmalar:

Görüntülerde minibüste Musar'ın iki arkadaşıyla birlikte olduğu görülüyor. Bu kişilerden birinin Rusya doğumlu ve Slovenya vatandaşı Victoria Krivolucka olduğu kamuoyuna yansımış; Krivolucka'nın Musar ailesiyle uzun süreli iş ilişkisi ve geçmişte Rusya'ya kaçmış eski Sloven istihbarat yetkilisi Roman Jeglic ile bağlantıları, medyanın dikkatini resmi araçtaki yolculara çekti.

Bu gelişmeler, Cumhurbaşkanı etrafında daha önce gündeme gelen ve Rus istihbaratıyla olası ilişkilere dair iddiaların yeniden tartışılmasına yol açtı. Pirc Musar ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmişti; yayımlanan görüntüler tartışmayı canlandırsa da görüntüler tek başına bu tür iddiaları kanıtlamıyor.

kamuoyu ve siyasi sonuçları:

Yayımlanan kamera kayıtları, hem kazanın teknik seyrine dair netlik sağlıyor hem de yolcu profili nedeniyle siyasi tartışmaları yeniden alevlendiriyor. Olayın hukuki veya siyasal sonuçlarına ilişkin yeni ayrıntılar yetkili makamların açıklamalarıyla netleşecek.

Görüntülerin kamuya servis edilmesi, kaza ve yolcu bağlantılarına dair soruların medyada ve siyaset çevrelerinde daha fazla yer almasına zemin hazırladı; ilgili tarafların açıklamaları ve olası resmi soruşturmalar takip edilecek.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar&#039;ın 31 Temmuz&#039;da yaralandığı trafik kazasına ilişkin...

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın 31 Temmuz'da yaralandığı trafik kazasına ilişkin Kastelec Tüneli'ndeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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