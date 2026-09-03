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Kavşakta aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil kavşakta durunca arkadan gelen iki araçla çarpıştı; güvenlik kamerası kaydetti, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu

kaza ve görüntüler:

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9528 sokak üzerinde meydana geldi. Hisar Mezarlığı istikametine seyreden bir otomobil, kavşak sisteminden Herdford Caddesi yönüne dönerken yolda duraklayan bir araca ve kavşakta bekleyen hafif ticari araca çarparak 3 araçlı zincirleme kazaya yol açtı.

Olay anı, civardaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde çarpışma öncesi ve sonrasındaki araç hareketleri net şekilde görülüyor.

müdahale ve yaralanma durumu:

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şans eseri yaralanan olmadığı tespit edildi. Ambulansta sağlık ekibinin müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

güvenlik ve trafik etkileri:

Kazanın yaşandığı kavşakta kısa süreli trafik aksaması meydana geldi; hasarlı araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaydedilen görüntüler, kavşakta aniden duran veya duraklayan araçlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 3 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 3 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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