Dolar 48,1142 +0,07%
Euro 56,2158 +0,07%
Bist 14.669,59 +1,36%
Altın Gram 7.244,94 -0,23%
EUR/USD 1,1678 +0,02%
Brent Petrol 85,18 -2,39%
--°

Kavşakta çarpışma: Batman'da üç kişi yaralandı

Yeni Siirt çevre yolundaki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı; ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma: Batman'da üç kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar

Batman'da, Yeni Siirt çevre yolu üzerindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışma gibi bir durum olup olmadığını kontrol ederek güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma ve trafik durumu:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların konumuna ilişkin tespitler soruşturmanın kapsamına alındı.

Yetkililer, kavşaklarda dikkatli sürüş ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekiyor; kaza ile ilgili gelişmeler doğrultusunda ek bilgi paylaşılacak.

BATMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

BATMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'nda sürücünün hakimiyeti kayboldu, kamyon yan yattı
images

Denetimde ortaya çıktı: Adıyaman'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 86 bin lira...
images

Kovancılar'da yeni alınan üç gebe inek yangında telef oldu
images

Gaziantep'te yasa dışı kenevir ekimine operasyon: 9 kişi gözaltında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta ayçiçeği atağı: üretim bir yılda yüzde 109 yükseldi

Esenköy'de kayıkçı ile martıların insanı gülümseten paylaşımı

Kırsal mahalle yollarında tarsus belediyesi'nden kapsamlı onarım atağı

Adıyaman'da duyarlı müdahale: yavru ve yaralı yaban hayvanları koruma altına alındı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti