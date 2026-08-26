Kavşakta çarpışma: Batman'da üç kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar

Batman'da, Yeni Siirt çevre yolu üzerindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışma gibi bir durum olup olmadığını kontrol ederek güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma ve trafik durumu:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların konumuna ilişkin tespitler soruşturmanın kapsamına alındı.

Yetkililer, kavşaklarda dikkatli sürüş ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekiyor; kaza ile ilgili gelişmeler doğrultusunda ek bilgi paylaşılacak.

BATMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.