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Kavşakta çarpışma Gölbaşı'nda motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman Gölbaşı'nda Karaağaç Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ali Berat Ş. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma Gölbaşı'nda motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Karaağaç Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ali Berat Ş. idaresindeki 02 AGY 475 plakalı motosiklet ile Rafet S. yönetimindeki 46 N 3230 plakalı otomobil çarpıştı.

Olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Ali Berat Ş. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kişinin daha ileri tetkik ve tedavi için Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

İnceleme ve soruşturma:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Trafik akışı sağlık ve güvenlik ekiplerinin çalışmaları sırasında kontrollü şekilde sağlandı. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Olayda başka bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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