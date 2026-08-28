Söğüt’te jandarma şehit annesini yalnız bırakmadı

ziyaretin ayrıntıları

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayhan Mahallesi’nde ikamet eden şehit Jandarma Er Fedai Efe’nin annesi Hatice Efe ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, jandarma personeli anne Efe’nin sağlık, bakım veya diğer ihtiyaçlarına dair bilgi aldı ve gerekli desteğin sağlanacağını aktardı.

şehit ailesine verilen destek:

Ziyarette ekipler, şehit ailesinin herhangi bir talep veya sıkıntısının bulunup bulunmadığını doğrudan sordu. Yetkililer, ihtiyaç duyulması halinde 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini vurgulayarak, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

takip ve periyodik ziyaretler:

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi. Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin ve durum takibinin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi; bu uygulamanın toplum güveni ve ailelere yönelik vefa sorumluluğu açısından önemi vurgulandı.

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ