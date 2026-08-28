Dolar 48,2417 +0,50%
Euro 56,2231 +0,01%
Bist 14.550,12 -0,17%
Altın Gram 7.235,13 +0,02%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,05 -0,53%
--°

Söğüt’te jandarma şehit annesini yalnız bırakmadı

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, şehit Jandarma Er Fedai Efe’nin annesi Hatice Efe’yi evinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi; destek sözü verdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Söğüt’te jandarma şehit annesini yalnız bırakmadı

ziyaretin ayrıntıları

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayhan Mahallesi’nde ikamet eden şehit Jandarma Er Fedai Efe’nin annesi Hatice Efe ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, jandarma personeli anne Efe’nin sağlık, bakım veya diğer ihtiyaçlarına dair bilgi aldı ve gerekli desteğin sağlanacağını aktardı.

şehit ailesine verilen destek:

Ziyarette ekipler, şehit ailesinin herhangi bir talep veya sıkıntısının bulunup bulunmadığını doğrudan sordu. Yetkililer, ihtiyaç duyulması halinde 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini vurgulayarak, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

takip ve periyodik ziyaretler:

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi. Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin ve durum takibinin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi; bu uygulamanın toplum güveni ve ailelere yönelik vefa sorumluluğu açısından önemi vurgulandı.

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da sahte ürün ağına darbe: 80 parfüm ve 20 litre etil alkol ele geçirildi
images

Cep mesajını onayladı, 150 bin liralık işlem bankanın müdahalesiyle geri döndü
images

Elazığ'da havalimanı kavşağında çarpışma: iki yaralı
images

Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da sahte ürün ağına darbe: 80 parfüm ve 20 litre etil alkol ele geçirildi

İki kez yolda kalan sıfır kilometre Peugeot'u iade isteyen avukat

Teknolojinin güç oyunu: ittifaklar, rekabet ve Türkiye'nin fırsatları

Cep mesajını onayladı, 150 bin liralık işlem bankanın müdahalesiyle geri döndü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza