Kavşakta çarpışma: Orhangazi'de motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Horhor Caddesi'nde saat 14.00 civarında bir otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü yere savruldu.

Kaza yerinde ilk müdahale:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra acil olarak Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kavşakta yaşanan çarpışma anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; kayıtlar kazanın nasıl gerçekleştiğinin tespit edilmesinde delil niteliği taşıyor. Olayla ilgili sürücü ifadeleri ve kamera görüntüleri doğrultusunda soruşturma devam ediyor.

Motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı