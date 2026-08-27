Yalova’da narkotik operasyonunda aranan üç hükümlü cezaevine teslim edildi

Yalova'da narkotik ekipleri aranan hükümlüleri yakaladı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon detayları:

Edinilen bilgiye göre, operasyon 25 Ağustos 2026 tarihinde il genelinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirildi. Ekiplerin odaklandığı kişiler, farklı uyuşturucu suçları ve kaçma eylemleri nedeniyle aranan hükümlülerdi.

Çalışmalar kapsamında; 'hükümlü veya tutuklunun zor veya cebir kullanarak kaçması' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından 32 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, ayrıca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından 24 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

İşlemler ve son durum:

Gözaltına alınan üç hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Olay, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışmalarının bir sonucu olarak kayda geçti.

YALOVA’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.