Dolar 48,1050 -0,02%
Euro 56,2039 +0,02%
Bist 14.566,19 -0,31%
Altın Gram 7.176,12 -0,29%
EUR/USD 1,1654 -0,03%
Brent Petrol 87,44 +0,58%
--°

Yalova’da narkotik operasyonunda aranan üç hükümlü cezaevine teslim edildi

25 Ağustos 2026'de Yalova Narkotik Şube'nin çalışmasıyla aranan üç hükümlü, toplamda ağırlaştırılmış hapis cezalarıyla yakalanıp cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 15:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yalova’da narkotik operasyonunda aranan üç hükümlü cezaevine teslim edildi

Yalova'da narkotik ekipleri aranan hükümlüleri yakaladı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon detayları:

Edinilen bilgiye göre, operasyon 25 Ağustos 2026 tarihinde il genelinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirildi. Ekiplerin odaklandığı kişiler, farklı uyuşturucu suçları ve kaçma eylemleri nedeniyle aranan hükümlülerdi.

Çalışmalar kapsamında; 'hükümlü veya tutuklunun zor veya cebir kullanarak kaçması' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından 32 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, ayrıca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından 24 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

İşlemler ve son durum:

Gözaltına alınan üç hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Olay, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışmalarının bir sonucu olarak kayda geçti.

YALOVA’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ, POLİS...

YALOVA’DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fındık bahçesine giderken traktör kazasında 50 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
images

Orhaniye'de tarlada başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı
images

Nepal'de buzul çöküşüyle tetiklenen selde can kaybı 359'a yükseldi
images

Mersin'de sokak satıcılarına darbe: kokain, sentetik ecza ve 77 bin 200 TL ele g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafer bayramı 30 ağustos'ta Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak

Akyazı'da beslenme bilinci pekişti: beş haftalık eğitim günlük alışkanlıkları hedefledi

Erdoğan Çengelköy'de esnafa dokundu, çocuklara oyuncak dağıttı

Karapürçek’e yeni nefes: 70 dönümlük millet bahçesi ve termal tesis müjdesi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı