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Uşak'ta kavşakta çarpışma: otomobil ile cipte 3 yaralı

Fatih Mahallesi'nde Yavuz Sultan Selim ile Alparslan caddelerinin kesişimindeki kazada otomobil ve cip çarpıştı; sürücüler ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uşak'ta kavşakta çarpışma: otomobil ile cipte 3 yaralı

kaza detayları:

Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi kesişiminde, A.T. (29) yönetimindeki 64 ACC 586 plakalı otomobil ile H.H.A. (55) idaresindeki 64 KB 222 plakalı cip çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, emniyet ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler ile otomobilde yolcu olan A.A. (21), tedavi için hastaneye götürüldü.

müdahale ve sağlık durumu:

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri kaza yerinde müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kaza ile ilgili bulguların araştırma sonucu netleşeceğini belirtti.

UŞAK’TA OTOMOBİL İLE CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

UŞAK’TA OTOMOBİL İLE CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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