Ziraat Türkiye Kupası'nda yolculuk başlıyor: 1. eleme turu eşleşmeleri açıklandı

kura töreni düzenlendi:

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile TFF yöneticileri, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

katılımcılar ve konuşmalar:

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura öncesi yaptığı konuşmada bu sezonun 65. organizasyonu olduğuna dikkat çekerek tüm kulüplere başarı diledi. Şahin, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nden gelecek 20 takımın da dahil olduğu 1. eleme turuyla kupanın heyecanının başladığını vurguladı ve çekimin Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni etti.

eşleşme biçimi ve ilerleme:

Kura çekimi sonrasında 1. eleme turunda mücadele edecek 40 takım belli oldu. Bu takımlar; Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den olmak üzere 20'şer takımdan oluşuyor. Karşılaşmalar bölgesel düzende, tek maç eleme usulüyle oynanacak; kurada küçük numarayı çeken takım ev sahibi olacak.

Müsabakalarını kazanan 20 takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turuna yükselecek. Kura öncesi teknik bilgilendirme, TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu tarafından yapıldı. Tören, eşleşmelerin açıklanmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) RİVA HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.