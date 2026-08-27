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Vali Aydoğdu Kışlacık'taki yangının izlerinin hızla silineceğini açıkladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemaliye'ye bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangını yerinde inceledi; devletin geçici barınma ve kalıcı konut desteği sürecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Vali Aydoğdu Kışlacık'taki yangının izlerinin hızla silineceğini açıkladı

Vali Aydoğdu Kışlacık'taki yangının izlerinin hızla silineceğini açıkladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Aydoğdu, olay yerinde yapılan çalışmaları yerinde görüp yetkililerden bilgi aldı.

Saha incelemesi ve yetkililer:

Aydoğdu, yangında zarar gören evleri tek tek inceledi. İncelemelerde Vali Yardımcıları Nurullah Kaya ve Fırat Kadiroğlu, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ile ilgili kurum müdürleri hazır bulundu. Yetkililerden yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması sırasında yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Müdahaleye katılanlara teşekkür ve can kaybı bilgisi:

Aydoğdu, müdahalede görev alan itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma personeli ile kurum çalışanları ve köy sakinlerine teşekkür etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

Vali Aydoğdu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek enkaz kaldırma ve iyileştirme çalışmalarının ivedilikle başlatılacağını söyledi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kalıcı konutların yapımına vakit kaybetmeden başlanacağı ifade edildi.

Devletimiz tüm imkanlarıyla, sonuna kadar vatandaşlarımızın yanındadır.

Aydoğdu, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öncelikle geçici barınma imkanlarının sağlanacağı yeniden teyit edildi.

VALİ AYDOĞDU, YANGINDAN ETKİLENEN KIŞLACIK KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

VALİ AYDOĞDU, YANGINDAN ETKİLENEN KIŞLACIK KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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