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ilkokul bitişiğindeki metruk alan çöplerle ve şişelerle mahalleyi tehdit ediyor

Namık Kemal İlkokulu önündeki metruk alan, artan çöp ve bira şişeleriyle çevreyi kirlilik ve güvenlik riski altına alıyor; kalıcı çözüm talep ediliyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Aslı Han

ilkokul bitişiğindeki metruk alan çöplerle ve şişelerle mahalleyi tehdit ediyor

Okulun hemen önündeki metruk alan mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi sınırları içinde yer alan metruk alan, kısa sürede biriken atıklar ve boş bira şişeleri nedeniyle kötü görüntüye dönüştü. Bölgeden geçen vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde bazı kişilerin burada yiyip içtikten sonra çöplerini bırakıp ayrıldığını, alanın zamanla çöplüğe döndüğünü belirtiyor.

sorunun boyutu:

Okulun hemen yanında olması, sorunun yalnızca estetik bir kaygıdan öte güvenlik ve sağlık endişesi doğurduğunu gösteriyor. Biriken ambalaj atıkları ve cam parçalarının yarattığı risk, bölge sakinlerinin uyarılarını artırıyor. Vatandaşlar, alanın düzenli temizlenmesinin gerekliliğinin altını çizerken aynı zamanda bu durumun tekrarlanmaması için adımlar atılmasını istiyor.

vatandaş talepleri ve beklenen önlemler:

Mahalleliye göre tek seferlik temizlik yeterli değil; kalıcı çözüm hedeflenmeli. Bölgeden gelen talepler arasında gece denetimlerinin artırılması, alanın muhtemel kullanım amaçlarına göre değerlendirilip düzenlenmesi ve çöplerin düzenli toplanması yer alıyor. Veliler okul açılışına kısa süre kala yetkililerden hızlı ve sürdürülebilir müdahale beklediklerini vurguluyor.

Yetkililer tarafından yapılacak müdahalenin kapsamı ve zamanlaması, çevre temizliği kadar bölgenin yeniden güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi açısından da belirleyici olacak. Mahalle sakinleri, alanın tekrar çöplüğe dönüşmesinin önlenmesi için izleme ve denetimlerin sürdürülebilir olmasını talep ediyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ ERTUĞRUL MAHALLESİ&#039;NDE BULUNAN NAMIK KEMAL İLKOKULU&#039;NUN HEMEN...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ ERTUĞRUL MAHALLESİ'NDE BULUNAN NAMIK KEMAL İLKOKULU'NUN HEMEN ÖNÜNDEKİ METRUK ALAN, ÇEVREYE BIRAKILAN ÇÖPLER VE BİRA ŞİŞELERİ NEDENİYLE VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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