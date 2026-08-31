Pendik'te sosyal medyada paylaşılan konvoy görüntülerine 498 bin lira ceza

Pendik'te 30 Ağustos'ta meydana gelen konvoy olayında, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler sonucunda 4 sürücüye idari para cezası uygulandı. Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları:

İncelemelerde, konvoy halinde seyreden ve çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan şahısların trafiğin akışını kısmen engellediği ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı belirlendi. Olayda yer alan araç ve sürücüler şu şekilde tespit edildi: 34 DC 0723 plakalı araç sürücüsü M.G., 06 CGC 575 plakalı araç sürücüsü B.S., 06 BM 7138 plakalı araç sürücüsü M.S. ve 34 NEP 282 plakalı araç sahibi S.Ş..

Uygulanan cezalar ve yaptırımlar:

Emniyet ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, M.G. ve B.S. hakkında 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 46/2-N-1 maddesi ("Sürücülerin araçlarını, kol veya grup halinde sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketler ile trafiğin akışını kısmen engellemek") ihlali sebebiyle her birine 90.000 TL idari para cezası uygulandı.

M.S. hakkında ise aynı kanunun 46/2-N-1 maddesinin yanı sıra 66/1-F (Akrobatik hareketler yapma) ve 21/1 (Çekme belgeli araç kullanma) maddelerini ihlal etmesi gerekçesiyle toplam 182.000 TL idari para cezası verildi.

S.Ş. için de 46/2-N-1 ve 21/1 maddeleri ihlal edildiği belirtilerek 136.000 TL idari para cezası düzenlendi.

Toplamda 498.000 TL trafik yönünden idari para cezası uygulanırken, işlem gören tüm sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu ve bahse konu araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, özellikle grup halinde yapılan sürüşlerde trafikteki diğer kullanıcıların can ve mal güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini, kurallara aykırı davranışların hem idari hem de hukuki yaptırımlara yol açacağını hatırlattı.

Pendik'te konvoy yapan araç sürücülerine 498 bin TL para cezası