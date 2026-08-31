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Kurtalan'da çarpmanın ardından iki kuzen hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesi Çayırlı köyü yakınlarında otomobilin çarpması sonucu Caner Cangir ve Yahya Cangir yaşamını yitirdi; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kurtalan'da çarpmanın ardından iki kuzen hayatını kaybetti

Kaza ayrıntıları:

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çayırlı köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu iki kuzen ağır şekilde yaralandı. Olayda Caner Cangir ve Yahya Cangir yaşamını yitirdi.

Olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde her iki kuzenin de hayatını kaybettiği tespit edildi ve müdahaleler olay yerinde sonlandırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve bölge güvenli hâle getirildi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza nedenine ilişkin detaylar yapılacak soruşturma sonucu netleşecek.

KURTALAN’DA FECİ KAZA: 2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

KURTALAN’DA FECİ KAZA: 2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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