Reisin önceliği gençler oldu: dostluk maçında deneyim kazandırıldı

reisin maç değerlendirmesi

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, sahasında oynanan dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 yenildikleri karşılaşmayı gençlere fırsat sağlama açısından değerlendirdi.

Reis, maçın kendileri için sonuçtan çok oyuncu değerlendirme imkanı sunduğunu, uzun süredir forma şansı bulamayan isimlere ve gençlere süre vermenin teknik ekip için öncelikli olduğunu belirtti.

genç oyunculara verilen süre:

Teknik direktör, karşılaşmada birçok genç ismi görme fırsatı bulduklarını vurguladı. Bu oyuncuların resmi maç temposuna yakın koşullarda süre almalarının, bireysel gelişim ve takım içi rekabet açısından değerli olduğunu ifade etti. Reis, gençlerin potansiyelini bildiğini ancak önlerinde uzun bir gelişim süreci olduğunu da sözlerine ekledi.

antrenman ve hazırlık süreci:

Reis ayrıca takımın birlikte çalışma adına sınırlı zaman bulduğunu belirtti; yalnızca bir hazırlık maçı oynayabildiklerini söyledi. Buna rağmen genç oyuncuların takımla birlikte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teknik ekibin bu isimlere ilerleyen dönemde de fırsat tanıyacağını ima etti.

Basın toplantısında Reis, maçın kaybedilmesine rağmen asıl kazancın genç oyunculara verilen oyun süresi ve gözlem imkanı olduğunu tekrarladı. Teknik ekip ve yönetim açısından bu tür maçların planlama ve değerlendirme sürecinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Drogheda United ile oynanan maçın kendileri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, uzun süredir forma şansı bulamayan ve genç oyunculara süre vermenin kendileri için değerli olduğunu söyledi.