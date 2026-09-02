Kavşakta sola dönüşte beton mikseri devrildi, sürücü hafif yaralandı

Kaza ayrıntıları

Dün saat 19.00 sıralarında Antalya'da gerçekleşen kazada, Dumlupınar Bulvarı ile Yenidoğan Mahallesi kavşağında sola dönüş yapan bir beton mikseri devrildi. Olayda araç sürücüsü S.B. hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 07 BDU 384 plakalı beton mikseri kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yan yattı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik düzeni ve soruşturma:

Devrilen mikser nedeniyle kaza bölgesinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından polis, kazayla ilgili inceleme başlattı ve trafik akışı normal seyrine döndürüldü.

ANTALYA’DA KAVŞAKTAN SOLA DÖNÜŞ YAPTIĞI SIRADA DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI.