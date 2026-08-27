Kavşakta zincirleme çarpışma: bir yolcu yaralandı

Kırıkkale'de kavşakta zincirleme trafik kazası

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi D200 kara yolu Kalecik kavşağında bugün meydana gelen kazada bir yolcu yaralandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kalecik istikametinden Kırıkkale istikametine dönmek isteyen tır ile kavşaktan geçen yolcu otobüsü ve aynı istikamette seyreden ikinci bir tır birbirine çarptı.

Kaza anı ve araçların rolü:

Sürücü S.A. yönetimindeki 38 ADV 814 plakalı tırın dönüş manevrası sırasında, Kırıkkale yönünde seyir halinde olan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 60 AGZ 626 plakalı yolcu otobüsüne çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs daha sonra aynı yöndeki 60 EY 110 plakalı tıra çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralanırken, olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, kurum yetkilileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile ifade çalışmalarını sürdürüyor.

Kavşaklardaki görüş ve hız kontrolünün önemine dikkat çeken yetkililer, soruşturma tamamlanana dek olayın ayrıntılarının resmi inceleme sonucu netleşeceğini belirtti.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ve iki tır kavşakta çarpıştı: 1 yaralı