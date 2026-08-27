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Kırıkkale'de kavşakta yolcu otobüsü ile iki tır çarpıştı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki D200 Kalecik kavşağında yolcu otobüsü ile iki tırın çarpıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 19:19

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de kavşakta yolcu otobüsü ile iki tır çarpıştı

Kırıkkale'de kavşakta yolcu otobüsü ile iki tır çarpıştı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi D200 kara yolu Kalecik kavşağında meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olayda, kavşakta dönüş yapmak isteyen bir tırın çarpmasıyla başlayan silsile, otobüsün savrularak bir diğer tıra çarpmasıyla sonuçlandı.

Kaza anı ve çarpışma sırası:

Edinilen bilgiye göre, Kalecik istikametinden Kırıkkale yönüne dönmek isteyen S.A. idaresindeki 38 ADV 814 plakalı tır, kavşakta Kırıkkale istikametine seyir halinde olan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 60 AGZ 626 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs ise aynı istikametteki 60 EY 110 plakalı tıra çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; ekipler çarpışma nedenini ve trafik akışıyla ilgili delilleri değerlendiriyor.

KIRIKKALE&#039;DE YOLCU OTOBÜSÜ VE İKİ TIRIN KAVŞAKTA ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

KIRIKKALE'DE YOLCU OTOBÜSÜ VE İKİ TIRIN KAVŞAKTA ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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