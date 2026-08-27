Srebrenitsa annelerinin tepkisi: Mladiç’in ölümü acıları dindirmiyor

Srebrenitsa annelerinin tepkileri:

Bosna Hersek'te 1995 Srebrenitsa Soykırımı ve 1992-1995 döneminde Müslümanlara yönelik çok sayıda katliamın sorumlularından biri olarak yargılanıp hüküm giymiş olan eski Sırp General Ratko Mladiç’in ölümü, Srebrenitsa'da yakınlarını yitiren aileler tarafından yoğun ve sert ifadelerle karşılandı.

Srebrenitsa'da iki oğlunu kaybeden Suhra Malic, Dnevni Avaz gazetesine yaptığı açıklamada, bunca anneyi evlatsız, oğulsuz ve eşsiz bıraktığı için toprak onun kabul etmemesi gerektiğini belirtti ve Çok şükür geberdiğini gördük ifadelerini kullandı.

Bir diğer Srebrenitsa annesi Suhra Sinanovic ise yaşananların ağırlığını vurgulayarak öldüğüne sevindiğini, ancak keşke en az on yıl daha acı çekseydi diye ekledi ve Mladiç’in yaptıklarının 1992-1995 yılları arasında sevdiklerine yapılanlara kıyasla hafif kalacağını dile getirdi.

Srebrenitsa’da oğlu, eşi ve 50 akrabasını kaybeden Kada Hotic ise yaptığı yorumda Mladiç’in çarptırıldığı müebbet hapis cezasını hak ettiğini, hayatının sonuna kadar hapiste kalmasının önemli olduğunu söyledi.

Resmi açıklamalar ve siyasi tepkiler:

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Bećirović, Mladiç’in Srebrenitsa Soykırımı dahil en ağır savaş suçlarından hüküm giymiş biri olarak hatırlanacağını belirtti ve Mladiç’in adının Bosna Hersek, Avrupa ve dünya tarihine kara harflerle yazıldığını vurguladı. Bećirović, Lahey'deki mahkemenin kesinleşmiş kararının onu hukuken de 20. asrın en acımasız katilleri arasına yerleştirdiğini ifade etti.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Žukan Helež sosyal medya paylaşımında doğrudan Savaş suçlusu geberdi ifadesini kullandı. Helež, Mladiç’in müebbet hapis cezası aldığını, Srebrenitsa, Saraybosna ve toplu mezarlar dahil binlerce yok edilmiş yaşam bıraktığını hatırlatarak ölümün suçu ortadan kaldırmadığını, kaybedilenleri geri getirmediğini yazdı.

Bosna Hersek Halklar Meclisi üyesi Alija Tabaković ise sosyal medya paylaşımında toprağın kemiklerini kabul etmemesini dileyip Sonsuza kadar cehennemde yansın ifadelerini kullandı ve bu olayın Sırp halkının suçluyu reddetmesi için bir fırsat olduğunu belirtti.

Öte yandan Srebrenitsa'daki en büyük Sırp partisi SNSD'nin lideri Milorad Dodik, Mladiç’i kahraman olarak nitelendirip onun Mladiç’in öldürüldüğünü ileri sürdü ve ihtiyaç duyduğu tedaviyi alabilseydi daha uzun yaşayabileceğini savundu.

Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujić ise Mladiç’in cenazesinin Sırbistan’a nakledilmesi için ailesiyle iletişimde olduklarını bildirdi ve Lahey'den gelecek talimatları beklediklerini söyledi.

Yaşanan tepkiler, hem kayıplarını yaşayan ailelerin ağır acısını hem de bölgesel ve uluslararası hukuk süreçlerinin bıraktığı izleri yeniden görünür kıldı; açıklamalarda ortak vurgu, ölümün geçmişin yaralarını iyileştirmeye yetmediği yönünde oldu.

RATKO MLADİÇ (ARŞİV)