Dolar 48,1294 +0,03%
Euro 56,1932 0,00%
Bist 14.575,51 -0,24%
Altın Gram 7.206,84 +0,09%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 87,31 +0,43%
--°

Bayburt'ta operasyon: yarım kiloya yakın metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu A.A.'dan 64 parça halinde toplam 445 gram metamfetamin ele geçirildi; zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 19:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayburt'ta operasyon: yarım kiloya yakın metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

operasyon detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Durumundan şüphelenilen A.A. isimli şahıstan yapılan aramada 64 parça halinde 445 gram metamfetamin ele geçirildi.

soruşturma ve yasal süreç:

A.A. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAYBURT’TA YARIM KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU YAKALANDIELE GEÇİRİLDİ

BAYBURT’TA YARIM KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU YAKALANDIELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de kavşakta yolcu otobüsü ile iki tır çarpıştı
images

Kavşakta zincirleme çarpışma: bir yolcu yaralandı
images

Eskişehir şarhöyük'te tek katlı evde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kay...
images

Konya'da kıskançlık tartışması: 15 yaşındaki çocuk kolundan bıçaklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Srebrenitsa annelerinin tepkisi: Mladiç’in ölümü acıları dindirmiyor

Arz güvenliği odağında Bursa buluşması: Karadeniz ve Gabar'la enerji bağımsızlığı hedefi

Kırıkkale'de kavşakta yolcu otobüsü ile iki tır çarpıştı

Afyonkarahisar'da 104. kurtuluş yıldönümü zafer kent meydanında kutlandı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı