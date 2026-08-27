Bayburt'ta operasyon: yarım kiloya yakın metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

operasyon detayları:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Durumundan şüphelenilen A.A. isimli şahıstan yapılan aramada 64 parça halinde 445 gram metamfetamin ele geçirildi.
soruşturma ve yasal süreç:
A.A. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. Adli işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAYBURT’TA YARIM KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU YAKALANDIELE GEÇİRİLDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!