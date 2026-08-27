Arz güvenliği odağında Bursa buluşması: Karadeniz ve Gabar'la enerji bağımsızlığı hedefi

Bayraktar'ın Bursa temasları ve enerji gündemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa ziyaretinde valilik ve belediye görüşmelerinin ardından AK Parti İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Bursa'nın ekonomik rolü, altyapı ihtiyaçları ve ülke enerji stratejileri konuşuldu. Bayraktar, ülkenin enerji planlamasında arz güvenliğinin merkezî bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Bursa'nın enerji ve ekonomi profilinin değerlendirilmesi

Bakan Bayraktar, Bursa'yı Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olarak tanımladı. Son 23-24 yılda Türkiye ortalamasıyla karşılaştırıldığında Bursa'nın daha hızlı büyüdüğünü, ülke üç kat büyürken Bursa'nın beş kat büyüdüğünü söyledi. Bugün Bursa'nın nüfusunun 3-3,5 milyon'a yaklaştığını, doğalgazda yaklaşık 1,2 milyon abone bulunduğunu ve kentte doğalgaza erişimin yüzde 90 civarında olduğunu vurguladı.

Bayraktar, kentin hem enerji talebi yüksek bir tüketici hem de birçok santral ile enerji üretimi yapılan bir merkez olduğunu belirterek, ihracat, üretim ve istihdamı desteklemek için enerji altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin toplam ihracatının üzerindeki ağırlığına dair verdiği 270 milyar dolar civarı rakamla, enerjideki bağımlılığın cari açık üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Arz güvenliği ve dışa bağımlılıktan kurtulma hedefi

Konuşmasında arz güvenliğinin ulusal güvenlikle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Bayraktar, bugün yaşanan bölgesel ve küresel sıkıntıların bu gerçeği teyit ettiğini belirtti. Türkiye'nin enerji kaynaklarını ve güzergahlarını çeşitlendirmesinin kesintilere karşı koruyucu olduğunu, sahada herhangi bir akaryakıt, doğalgaz veya elektrikte kısıtlama yaşanmadığını aktardı. Bayraktar, bu noktayı özetlerken arz güvenliği bir ülkenin aslında en önemli unsurudur ifadesini kullandı.

Enerji ve maden ithalatının cari açığa doğrudan etki ettiğini belirten Bakan, petrol ve doğalgaz ile maden ithalatını azaltmanın öncelikli amaç olduğunu söyledi. Bu hedef doğrultusunda Karadeniz ve başka sahalardaki çalışmaların önemini vurguladı.

Karadeniz gazı, Gabar üretimi ve hedef takvimi

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de üretilen gazın büyüklüğüne dair somut hedefler paylaştı. Bugün itibarıyla 4 milyon hane'de yerli gaz kullanıldığını, yıl sonunda bu sayının 8 milyona çıkacağını ve hedefin 2028'de 17 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz gazı ile karşılamak olduğunu belirtti. Bu hedef, ülkenin enerji arz güvenliğinde kayda değer bir dönüm noktası olarak sunuldu.

Gabar keşfinin Cumhuriyet tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak tanımlandığını söyleyen Bayraktar, Gabar'da 2021'de bulunan petrolün üretiminin bugün yaklaşık 83-84 bin varil günlük seviyelerine doğru gittiğini ifade etti. Bu üretimin ekonomiye getireceği döviz tasarrufu açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Sondaj ve arama faaliyetlerinin iç ve dış ayağı

Türkiye'nin sadece yurt içindeki keşiflere değil, yurt dışı arama faaliyetlerine de odaklandığını belirten Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de görev yaptığını, Pakistan ile yakın zamanda başlayacak çalışmaların planlandığını ve Libya ile Irak'ta da yürütülen çalışmalar bulunduğunu aktardı. Bu faaliyetin tüm amacının ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak olduğu tekrarlandı.

Bayraktar, 2035 tarihinin dışa bağımlılığın azalmasında önemli bir eşik olacağını söyledi ve yakın zamanda bu alandaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ekledi.

Yerel beklentiler ve bölgesel kazanımlar

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Gabar ve Karadeniz üretimlerinin yerel ve ulusal kazanımlarına işaret etti. Gabar'ın terörden arındırılan bölgelerin sosyoekonomik dönüşümüne katkı sağladığını, bölgedeki istihdama olumlu etkiler getirdiğini ve enerji yatırımlarının sanayiciler tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Bursa'nın ihracat potansiyeli ve enerji maliyetlerine yapılan desteklerin kent sanayisine doğrudan yansıdığını vurguladı.

Toplantı sonrası Bakanlığın ilgili bürokratları, milletvekilleri ve yerel yönetim temsilcileri ile Bursa'nın enerji altyapısı ve kırsal bölgelerin doğalgaz erişimi başta olmak üzere tespit edilen sorunlara yönelik adımları hızlıca planlayacaklarını iletildi. Bayraktar'ın mesajı net: ülke çapında arz güvenliğini güçlendirerek dışa bağımlılığı azaltmak temel öncelik olmaya devam edecek.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.