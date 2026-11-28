Kayapınar'da soba közündeki kıvılcım iki katlı evi kullanılamaz hale getirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sobadan yayılan közün kıvılcımı, iki katlı bir evde yangına yol açtı. Olay, ilçenin Huzurevleri Mahallesi 79. Sokak'ta, evin giriş katında meydana geldi.

Müdahale ve olay yeri:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve can güvenliği:

Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi; ancak olay sonucunda söz konusu iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili ekipler inceleme yaptı, bölgedeki güvenlik önlemleri sağlandı.

DİYARBAKIR'IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SOBA KÖZÜNDEN ÇIKAN YANGIN, EVİ KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ.