maçın ilk yarısı: golsüz eşitlik

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler’i konuk etti. İlk devre karşılıklı ataklara sahne oldu ancak takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

önemli anlar:

2. dakikada Amed SF'nin sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan arka direğe açılan topa Mehmet’in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. 9. dakikada Furkan Soyalp’in kullandığı kornerde arka direkte Mehmet Yeşil’in kafa vuruşu kaleci Kacper Tobiasz’da kaldı. 15. dakikada Kacper Kozlowski’nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

23. dakikada Camara’nın çizgiden çevirdiği top önce savunmanın ters vuruşuyla sonra da direkten döndü; dönen topa Camara’nın tekrar vuruşu yine direkten döndü. 24. dakikada Camara rakibini geçip yaptığı yerden vuruşta uzak direğin dibinden dışarı gitti. 36. dakikada Halil’in pasıyla topla buluşan Deian Sorescu’nun şutu auta çıktı.

kadrolar ve yetkililer:

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Fatih Tokail, Samet Çiçek, Ali Can Alp

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Efe Sarıkaya, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Deian Sorescu, Ulrich Meleke, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Victor Gidado, Drissa Camara, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Juninho Bacuna, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Hansen, Kerim Çalhanoğlu, Alexandru Maxim, Sabahattin Destici

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Amed SF: Alban Lafont, Umut Meraş, David Bates, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Furkan Soyalp, Rayan Raveloson, Rayan Lutin, Yira Sor, Dia Saba, Gift Orban

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Gökhan Gül, Muhammed Hasan Yıldırım, İsmail Duyu, Kahraman Demirtaş, Mohamed Halil, Dilhan Demir, Berk Kızıldemir

Teknik Direktör: Besnik Hasi

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLERİ KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GOLSÜZ SONA ERDİ.