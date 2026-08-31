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Kayıp çocuklarını arayan annenin limanda yürek yakan feryadı

Girne-Mersi Taşucu seferindeki feribotun batmasında çocukları Saliha Miray ve Mehmet Asaf'tan haber alamayan annenin feryadı ve süren arama çalışmaları.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:13

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayıp çocuklarını arayan annenin limanda yürek yakan feryadı

aralıksız süren arama çalışmaları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersi Taşucu'na hareket eden feribotun batması sonrası bölgede kayıp yolcuların aranması çalışmaları devam ediyor. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayıp olarak bildirildi.

ailelerin bekleyişi:

Limanda toplanan yakınlar, kayıp sevdiklerinden gelecek haberi beklerken duygusal anlar yaşanıyor. Aynı tekneden kurtulan anne ve baba, çocukları Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer'den hâlâ haber alamıyor; acılı annenin feryadı çevredekilerin yüreğini dağladı.

anne fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı:

Uzun süre serzenişte bulunan anne, bekleyiş sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kayıpları bulma çalışmaları ikinci gününde de sürerken limandaki acılı bekleyiş devam ediyor.

SALİHA MİRAY BİÇER VE MEHMET ASAF BİÇER&#039;DEN HALA HABER ALAMIYOR

SALİHA MİRAY BİÇER VE MEHMET ASAF BİÇER'DEN HALA HABER ALAMIYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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