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Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki sürücü kaza sonrası ortaya çıktı, motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi

Bursa Osmangazi'de üç kişinin bulunduğu plakalı motosiklet bariyere çarpıp savruldu; sürücünün 14 yaşında olduğu ve ailesince kayıp ilanına verildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:02

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayıp olarak aranan 14 yaşındaki sürücü kaza sonrası ortaya çıktı, motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi

Kaza ve ilk müdahale:

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, plakalı bir motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan üç kişi yola savruldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan Metin D., Siraç O. ve Hasan F. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

kaza sonrası polis incelemesi:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alıp inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde kaza yapan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi; araçla ilgili işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

İnceleme sırasında sürücünün kimliğinin belirlenmesiyle, motosikleti kullanan kişinin 14 yaşındaki Metin D. olduğu saptandı. Araştırmada, Metin D.'nin ailesi tarafından daha önce kayıp başvurusu yapıldığı ve çocuk için arama ilanı verildiği ortaya çıktı.

soruşturmanın yönü ve gelişme:

Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Hem kazanın meydana geliş şekli hem de motosikletin çalıntı olduğuna dair tespitler araştırılıyor. Yetkililer, olayla ilgili tüm delillerin toplanarak gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bu süreçte, olayla ilgili ek bulguların paylaşılması halinde yetkililer tarafından kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.

YARALILAR, AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

YARALILAR, AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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