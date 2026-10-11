Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kaymakam Polat köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinledi

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Tohumlar ve Sorguncukahiler köylerini ziyaret edip vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Polat köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinledi

Kaymakam Polat köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinledi

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, ilçeye bağlı Tohumlar ve Sorguncukahiler köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaç ve beklentileri hakkında doğrudan bilgi aldı. Ziyaretler, köy sakinleriyle sohbet ve taleplerin tespiti üzerine şekillendi.

ziyaretlerde öne çıkan talepler:

Görüşmeler sırasında halkın talepleri dinlendi ve beklentiler not edildi. Kaymakam Polat, alınan taleplerin ilgili birimlerle paylaşılacağını ve önceliklendirme yapılacağını ifade etti.

katılan yetkililer ve koordinasyon:

Programa İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen H. İbrahim Bayrakçı, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş ve İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur eşlik etti. Polat, "Köylerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden dinliyoruz. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaçların çözümü için ilgili kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakamlık yetkilileri, tespit edilen taleplerin takibini sürdüreceklerini ve köylerle iletişimi düzenli olarak devam ettireceklerini belirtti.

YENİPAZAR İLÇESİ KAYMAKAMI YUNUS EMRE POLAT, KÖYLERDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

YENİPAZAR İLÇESİ KAYMAKAMI YUNUS EMRE POLAT, KÖYLERDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hayatın ikinci dönemi: 57 yaşında Hitit Üniversitesi'nde oğluyla birlikte öğrenc...
images

Elazığ usulü cevizli şeker: yöresel lezzetin yeni yorumu
images

Vali Sözer Dodurga'da hizmet ve gelişim projelerini yerinde inceledi
images

Elazığ'ın yeni tatlısı: badem şekerinden esinlenen cevizli şeker

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solhanlı öğrenciler Hasankeyf'te Mezopotamya'nın izlerini sürdü

Eğlence amaçlı yumruk duvarda bitti: öğrenci elinden yaralandı

Kocaeli kitap fuarında nadir baskı ve imzaların kıyasıya müzayedesi

Bin yıllık ağacın meyvesi aynı gün tadımda

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti