Kaymakam Sözen pazar turunda esnafın taleplerini dinledi

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, ilçede kurulan salı pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Sarı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kerem Elmas de katıldı.

Esnafla birebir görüşmeler:

Kaymakam Sözen ve beraberindeki heyet pazar alanını gezerek tezgâhların başındaki esnafla sohbet etti, onlara hayırlı işler temennisinde bulundu. Görüşmelerde pazar düzeni, satış koşulları ve günlük işleyişe ilişkin gözlemler paylaşıldı.

Vatandaş talepleri ve gözlemler:

Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Sözen, onların taleplerini dinledi ve not aldı. Ziyaret, esnaf ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirme ve yerel yönetimin sahadaki durumunu doğrudan görme fırsatı sundu.

Ziyaret, ilçe protokolünün sorunları yerinde tespit etme ve halkla doğrudan temas kurma yaklaşımının bir parçası olarak değerlendirildi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE KAYMAKAM HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN, BERABERİNDEKİ İLÇE PROTOKOLÜYLE BİRLİKTE SALI PAZARINI ZİYARET EDEREK ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.