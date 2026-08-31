Dolar 48,2586 +0,06%
Euro 55,9993 +0,23%
Bist 14.533,90 -0,74%
Altın Gram 6.980,88 -0,68%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,70 +3,00%
--°

üç yılda sofraya gelen lezzet: Tekirdağ soğanının öne çıkan özellikleri

Coğrafi işaretli Tekirdağ soğanı, üç yıllık üretim döngüsü, susuz arazi uyumu ve yeşil soğan anaçlığıyla hem sofralara hem de ihracat hedeflerine yöneliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:03

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

üç yılda sofraya gelen lezzet: Tekirdağ soğanının öne çıkan özellikleri

Tekirdağ soğanı üç yıllık döngüyle sofraya ulaşıyor:

Tekirdağ'ın coğrafi işaretli tarımsal ürünlerinden olan ve 2022'de tescillenen Tekirdağ soğanı, kendine özgü şekli, turuncu-bakır kabuğu, pembe-açık mor et rengi, acımtırak tadı ve güçlü aromasıyla öne çıkıyor. 2026 yılında kent genelinde 4 bin 400 dekar alanda ekim yapılırken, yetkililerden alınan beklentiye göre yaklaşık 5 bin 700 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hasat ve hasat sonrası süreçlerde üreticilerle saha çalışmalarını sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas Mahallesi'nde üretim yapan ve ürünün tedarikçisi olan Sacit Vardas'ın tarlasında yapılan izleme, hem üretim aşamalarını hem de kalite kontrollerini ortaya koydu.

üretim süreci ve dayanıklılık:

Tekirdağ soğanı üretimi üç yıllık bir döngüyle gerçekleşiyor. Üretici Sacit Vardas'a göre ilk yıl kara tohum, ikinci yıl arpacık (kıska), üçüncü yılda ise normal baş soğan aşaması tamamlanıyor. Vardas, bu döngünün ürüne has bir karakter kazandırdığını ve lezzet ile aroma üzerine belirleyici olduğunu vurguladı.

Ürünün dayanıklılığı da öne çıkan özelliklerden biri. Vardas, Tekirdağ soğanının kıraç ve susuz arazide yetişmesinin etini sertleştirdiğini ve bunun depolama süresini uzattığını belirterek, soğanın yaklaşık 8–9 ay depolanabildiğini ifade etti. Bu özellik, ürünün hem iç pazara yönlendirilmesini kolaylaştırıyor hem de farklı mevsimlerde talep gören işletmelere ulaşmasını sağlıyor.

yeşil soğan anaçlığı ve pazar hedefleri:

Tekirdağ soğanı aynı zamanda yeşil soğan üretiminde anaç olarak tercih ediliyor. Vardas, soğanın içinde birden fazla göz bulunmasının (örneğin 3–4 adet) anaç kullanımında verimi artırdığını; tek başlı soğanda tek göz alınırken, Tekirdağ soğanı ekildiğinde en az 3–4 yeşil soğan elde edildiğini belirtti. Bu özellik, ürünün ülke genelindeki yeşil soğan üreticileri tarafından rağbet görmesine neden oluyor.

Pazarlama ve ihracata yönelik hedefler de net. Vardas, ürünün Türkiye içindeki dağıtımının sürdüğünü ve artık Yunanistan ile Bulgaristan'a da gönderim hedeflediklerini söyledi. Üretimde genç çiftçilere tohum, bilgi ve üretim desteği sunulabileceğini belirten Vardas, üretimin modernleştiğini; makine kullanımının paketleme kapasitesini artırdığını ve bir kadının günlük 2 bin kilogram soğan paketleyebilecek duruma getirildiğini aktardı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise soğanın bölgede sulama gerektirmeden yetişebilmesinin önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Aksoy, 'Bizim ilimizde Tekirdağ soğanı sulanmıyor. Tekirdağ soğanı çok dayanıklı, özel bir soğan çeşididir' diyerek, kıraç arazide yetişmenin verim ve depolama üzerine etkisine işaret etti. İl genelindeki verim aralığı ise toprağın yapısına göre dekar başına 1.250–2.500 kilogram arasında değişebiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hasat döneminde sahada olarak üreticilerle birlikte kalite ve hasat süreçlerini takip ediyor. Coğrafi işaretle tanımlanan bu yerel ürün, üreticilerin üç yıllık emeği sonrası hem mutfaklara hem de yeşil soğan üretiminde kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarına gönderiliyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN COĞRAFİ İŞARETLİ TARIMSAL ÜRÜNLERİNDEN OLAN VE 2022&#039;DE TESCİLLENEN TEKİRDAĞ SOĞANI...

TEKİRDAĞ'IN COĞRAFİ İŞARETLİ TARIMSAL ÜRÜNLERİNDEN OLAN VE 2022'DE TESCİLLENEN TEKİRDAĞ SOĞANI, ÜRETİCİLERİN ÜÇ YILLIK EMEĞİNİN ARDINDAN SOFRALARA ULAŞIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ekonomide dayanıklılık: 24 çeyrektir süren büyüme ve ihracat hedefleri
images

Manisa ovasında altın sarı hasat: bağlardan dünya sofralarına
images

Malatya kayısısının markalaşması için yeni adımlar atılıyor
images

Son çağrı: Zonguldak defterdarı uyardı, düşük faizli taksitlendirme için 31 ağus...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Saldırı sonrası sürüklenen Rus kargo gemisi Şile'de karaya oturdu

Burhaniye’de Özgür Kanatlar Halk Bandosu 30 Ağustos’ta coşkuyu yükseltti

Orman kovuğundan çıkan kilo kilo bal ilgi çekti

Muğla'da seramiğin çağlar ötesi buluşması sona erdi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı